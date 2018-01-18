Украинской экономике пообещали рекордный рост

Директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен уверена, что украинская экономика может расти быстрее среднемировых темпов и ускорить рост до 4 процентов ВВП в год. Об этом она рассказала в интервью порталу «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

Как полагает Кахконен, Украине следует провести сложные, но необходимые реформы, главная из которых — земельная. Представитель ВБ убеждена, что сельскохозяйственный потенциал Украины — огромный, однако действующий в стране мораторий на продажу аграрных земель не позволяет этой отрасли нормально развиваться.

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«Второй реформой должно быть преодоление коррупции. Всемирный банк приветствует представление в парламент проекта закона об антикоррупционном суде», — сказала Кахконен.

Также для устойчивого роста Украине необходимы реформы государственных предприятий, считает она.

«По нашим оценкам, ВВП вырос на 2 процента в 2017 году. И это хорошая новость. Плохая новость в том, что двухпроцентный рост — очень незначителен и этого недостаточно, чтобы привести к значительным изменениям», — уверена Кахконен.

Затягивание с реформами может не только отразиться на экономическом росте, но и перекрыть Киеву финансирование со стороны Всемирного банка: в международной организации недовольны их темпом.

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