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Украинцы обеднели

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Количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось с 15 до 25 процентов за последние пять лет. Об этом заявила журналистам в Харькове директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, передает «Укринформ».

По ее словам, чтобы выйти из экономического кризиса, стране важно завершить начатые реформы — здравоохранения, судебной и банковской систем и другие. Кахконен добавила, что потенциал Украины выше, чем, к примеру, у Польши, Румынии, Грузии и Индонезии.

«В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодным является и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни», — пояснила представитель финансовой организации.

Она отметила, что Всемирный банк предоставил Киеву больше денежной помощи, чем любой другой стране — 5,5 миллиарда долларов. Из них 2,5 миллиарда ушло на инвестиционные проекты, 2 — на поддержку региональных бюджетов. К тому же, 500 миллионов было выделено Украине на поставку газа, сообщила Кахконен.

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