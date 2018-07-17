Раскрыты подробности похищения жителей Украины турецкими спецслужбами

Турецкий журналист Юсуф Инан (Yusuf İnan), 15 июля вывезенный спецслужбами этой страны на родину с территории Украины, первоначально был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 17 июля, со ссылкой на жену журналиста сообщает «Страна.ua».
Министерство внутренних дел, СБУ и Генеральная прокуратура страны заявили, что им ничего не известно о похищении турецких граждан на Украине. Однако Екатерина Инан рассказала, что сотрудники киевского СБУ задержали ее супруга еще 12 июля, после чего отправленный в СИЗО мужчина был передан сотрудникам турецких спецслужб.
«Юсуф уже много лет жил в Украине, у него был вид на жительство здесь, так как у нас родилось двое детей. До недавнего времени мы жили, ни о чем не тревожась, никакой информации о том, что его разыскивают власти Турции, не было. Даже собирались съездить в Турцию в гости к его друзьям», — рассказала она.
По ее словам, 12 июля в Николаев приехали сотрудники СБУ из Киева. «Они арестовали его на основании того, что у них якобы был запрос от турецкой полиции на Юсуфа. Он якобы с 2017 года находился в международном розыске», — поведала женщина.
Инана вывезли в Киев, затем привезли обратно в Николаев и закрыли в местном СИЗО. «И уже 15 числа состоялся суд, который вынес решение об экстрадиции Юсуфа в Турцию», — сообщила супруга журналиста.
«У нас по законам Украины оставалось еще пять суток, чтобы подать на апелляцию. Но дождаться апелляции мы не успели — внезапно мы узнали, что Юсуфа из николаевского СИЗО тайком вывезли в Турцию. Что с ним теперь, я не знаю — его вывезли незаконно», — добавила она.
Юсуф Инан и турецкий бизнесмен Салих Зеги Игит (Salih Zeki Yiğit), проживавшие на Украине, в течение нескольких дней были задержаны и вывезены в Турцию. Турецкий журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу, проживающий в Киеве, сообщил, что турецкие власти составили перечень находящихся на Украине людей, которых необходимо похитить. «Сейчас турецкие власти составили список из восьми человек — политбеженцев, граждан Турции, которые выступают против [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Этот список был озвучен властями. Всех собираются выкрасть с Украины, куда они приехали, скрываясь от режима Эрдогана. То есть планируется полная зачистка оппозиционеров, живущих на Украине», — поведал Эрдоглу.
Турецкие правоохранители подозревают Игита и Инана в сотрудничестве с FETO — общественно-политическим движением, основанным на идеях турецкого писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена. Гюлен, с 1999 года проживающий в США, в свою очередь, обвиняется Анкарой в подготовке попытки военного переворота в стране, осуществленной 15 июля 2016 года и закончившейся неудачей. FETO признана в Турции террористической организацией.