Турецкие спецслужбы начали похищать людей на Украине

Турецкие спецслужбы похитили на Украине и вывезли в Турцию двух граждан этой страны, подозреваемых в пособничестве террористам. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает «Страна.ua».

Источники в турецкой диаспоре Украины рассказали, что 12 июля в Одессе средь бела дня был похищен бизнесмен Салих Зеги Игит (Salih Zeki Yiğit). К нему подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на турецком языке. «После того как Салих Зеки сел в машину, его скрутили и вывезли на территорию турецкого консульства. В турецком консульстве его "запрессовали" и силой тайно перевезли в Турцию. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в городе Мерсин в Турции», — рассказали «Стране.ua». 13 июля информация о задержании бизнесмена появилась и в турецких СМИ.

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Также на Украине был задержан и доставлен на родину турецкий журналист Юсуф Инан (Yusuf İnan). Собеседники «Страны.ua» указали на то, что Инан, находившийся в Николаеве, ненадолго вышел из дома по делам, после чего и был похищен спецслужбами. 15 июля информационное агентство Anadolu сообщило, что Инан «создал большое число интернет-сайтов, а также страниц в социальных сетях, посредством которых пытался манипулировать общественным мнением в Турции». Кроме того, он якобы распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Операцию по задержанию своих граждан на Украине турецкие спецслужбы совершили без официального согласования с украинскими властями — друзья похищенных рассказали, что судебных решений об их экстрадиции в Турцию не было.

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Турецкий журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу, проживающий в Киеве, сообщил, что турецкие власти составили перечень находящихся на Украине людей, которых необходимо похитить. «Сейчас турецкие власти составили список из восьми человек — политбеженцев, граждан Турции, которые выступают против [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Этот список был озвучен властями. Всех собираются выкрасть с Украины, куда они приехали, скрываясь от режима Эрдогана. То есть планируется полная зачистка оппозиционеров, живущих на Украине», — поведал Эрдоглу.

«К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинским властям мы не можем. По одной причине — после похищения этих двух граждан Турции на Украине пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за сотрудничество в возвращении граждан Турции на родину. Как мы можем доверять тем, кто сотрудничает с эрдогановскими спецслужбами?» — добавил он.

Турецкие правоохранители обвинили Игита и Инана в сотрудничестве с FETO — общественно-политическим движением, основанным на идеях турецкого писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена. Гюлен, с 1999 года проживающий в США, в свою очередь, обвиняется Анкарой в подготовке попытки военного переворота в стране, осуществленной 15 июля 2016 года и закончившейся неудачей. FETO признана в Турции террористической организацией.

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