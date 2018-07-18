Порошенко оказался причастен к похищению людей

Облавы на живущих на Украине граждан Турции, противников президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, а также их выдача Анкаре происходят по личной договоренности между Эрдоганом и украинским лидером Петром Порошенко. Об этом в среду, 18 июля, со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает «Страна.ua».

«У них между собой идет интенсивный диалог по многим вопросам, начиная от бизнес-экономических отношений и заканчивая влиянием турецких властей на позицию Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии», — рассказали собеседники издания.

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В течение последней недели на Украине сотрудниками турецких спецслужб были похищены и вывезены в Стамбул двое граждан этой страны — журналист Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеги Игит. На родине они подозреваются в связях с FETO — общественно-политическим движением, основанным на идеях турецкого писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в организации попытки госпереворота 2016 года. FETO признана в Турции террористической организацией.

Жена Юсуфа Инана сообщила «Стране.ua», что ее супруг первоначально был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины, которые затем передали мужчину в руки турецких коллег.

Изданию удалось выяснить, что в зоне риска находятся еще минимум восемь человек. Турецкая Национальная разведывательная организация (MIT) якобы намерена устроить на них облаву, после чего вывезти на родину, где этих людей подозревают в причастности к терроризму.

После победы Эрдогана на президентских выборах 24 июня турецкая разведка активизировала свою деятельность в Азербайджане, Косово, Пакистане и Габоне — там прошли задержания противников турецкого президента, укрывшихся от преследований. Граждан Турции доставили на родину, где их ждет суровое наказание вплоть до пожизненного срока.

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Источник в силовых структурах Турции считает, что подобный шаг со стороны Порошенко можно считать необычным, поскольку он фактически поддержал диктатора, продолжая курс на сближение с Западом, который осуждает этот режим.

«Противников президента Турции задерживают в бедных странах, где у самих проблемы с демократией, а местные власти тоже обвиняют в диктатуре. В случае с Украиной, по все видимости, ведется двойная игра. Киев фактически помог задержать оппозиционеров, выступил на стороне Эрдогана, несмотря на его напряженные отношения с Америкой, а Гюлен, наоборот, считается человеком Вашингтона. В этой ситуации сыграл фактор финансов и бизнес-связей между Украиной и Турцией», — сказал собеседник издания.

Украинские власти, в свою очередь, не комментируют происходящее.

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