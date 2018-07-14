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На Украине пьяный пилот снес вертолетом линию электропередач

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На Украине вертолет Ми-2 сельскохозяйственной авиации совершил аварийную посадку в Бобровицком районе после того как задел винтом линию электропередач. Об этом сообщает УНИАН.

После аварии пилот попытался скрыться с места аварии, но его нашли в соседнем районе. В настоящее время мужчина находится в больнице, у него повысилось давление.

Как сообщили представители регионального управления Нацполиции, за штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, документов на право управления техникой у него при себе не было. По результатам медицинского осмотра, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Из-за аварии без электричества оставить несколько сел.

Летом 2014 года в Пензенской вертолет Robinson R-44 совершал облет нефтепровода «Дружба» и упал в болото. В результате пилот и пассажиры получили травмы. Через несколько месяцев пилота приговорили к штафу и на три года лишили его права управлять вертолетом. «Полет был несанкционированным, а командир находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения», — говорил заместитель пензенского транспортного прокурора Сергей Гусев.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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