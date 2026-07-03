Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:21, 3 июля 2026Интернет и СМИ

На Западе прокомментировали массированный удар России по Украине

AntiDiplomatico: На Западе замалчивают террористический характер ударов Украины по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Массированный удар России по Украине, нанесенный в ночь на 2 июля, стал серьезным шагом в вопросе уничтожения военного арсенала страны. Об этом пишет итальянская газета AntiDiplomatico.

«Цель этих ударов четко прослеживается: демонтировать производственный потенциал, который держит на плаву находящиеся на последнем издыхании ВСУ», — говорится в статье.

Издание также обратило внимание на разницу в том, как западные СМИ оценивают атаки России и Украины. Отмечается, что они замалчивают атаки Киева по мирным гражданам с целью посеять страх, при этом игнорируя тот факт, что Москва наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре и заводам по производству оружия.

«Разница между подходами Москвы и Киева заслуживает того, чтобы ее подчеркнуть. (..._ Эту разницу западные СМИ, верные своей русофобской пропаганде, тщательно скрывают и не показывают», — указывает AntiDiplomatico.

2 июля Минобороны России заявило, что российские военные нанесли удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что это стало ответов на террористические атаки украинских войск на российскую гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака стала одной из самых массированных с начала конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

    Пограничник организовал схему побега мужчин из Украины

    США уменьшили поддержку НАТО из-за России

    МАГАТЭ подтвердило наличие повреждений в Энергодаре

    Учительницу отправили в тюрьму за секс с 13-летним школьником

    Найден простой способ уменьшить тягу к курению

    В Германии назвали лучший момент для ухода Зеленского

    Москвичка распылила газовый баллончик в ходе ссоры с соседкой

    Трамп описал переговоры с Ираном фразой «согласились практически на все»

    Рианна в нижнем белье снялась для рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok