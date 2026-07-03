Акулы доплыли до Нью-Йорка

Fox: Крупнейший пляж Нью-Йорка оказался под угрозой закрытия из-за нашествия акул

Один из самых крупных пляжей американского Нью-Йорка Рокавей-Бич рискует быть закрытым в разгар летнего сезона в связи с появлением акул вблизи берега. Об этом говорится в сообщении телеканала Fox.

Отмечается, что из-за нашествия морских хищников власти были вынуждены предупредить отдыхающих о возможных периодических закрытиях. Кроме того, местные жители рискуют остаться без доступа к пляжу на фоне пришедшей жары. Температура может превысить 40 градусов по Цельсию.

Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке начал плавиться асфальт из-за жары. Аномальная температура привела к тому, что его покрытие можно повредить даже рукой.