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01:06, 3 июля 2026Экономика

Названы регионы России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Чукотка и ЯНАО вошли в число регионов, где средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Показатель средней зарплаты превысил 200 тысяч рублей в трех регионах России — на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что самый высокий уровень зарплат был зафиксирован на Чукотке — 251 тысяча рублей. За год показатель вырос на 12,1 процента.

В ЯНАО средняя зарплата за это же время выросла на 14,7 процента и достигла отметки в 211,4 тысячи рублей. В Магаданской области показатель составил 204,7 тысячи рублей, увеличившись на 20,5 процента за год.

Ранее стали известны регионы России с самыми быстро растущими зарплатами. В марте 2026-го сильнее всего выросли зарплаты в Калужской и Магаданской областях, Хабаровском крае, Республике Алтай, Краснодарском крае, а также в Московской и Новгородской областях.

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