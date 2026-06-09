Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

РИА: В марте 2026-го сильнее всего выросли зарплаты в Калужской и Магаданской областях

В марте 2026-го сильнее всего выросли зарплаты в Калужской и Магаданской областях. Регионы с наиболее быстро увеличивающимися зарплатами назвали в РИА Новости.

В первом месяце весны соответствующие показатели в Калужской области увеличились на 31 процент в годовом выражении. В Хабаровском крае стали получать более чем на четверть (плюс 26 процентов) больше, а в Магаданской области — на 23 процента.

В топ-5 регионов с самыми высокими средними зарплатами также вошла Республика Алтай, где средние зарплаты год к году увеличились на 21 процент. На пятом месте расположились Краснодарский край, Новгородская и Московская области — показатель у этих регионов прибавил 20 процентов.

В среднем по стране зарплаты выросли на 14,4 процента и составили почти 113 тысяч рублей.

Как отмечалось ранее, после стремительного роста окладов в 2023-2024 годах динамика ощутимо замедлилась в последние несколько лет. Ряд экспертов прогнозирует полноценное завершение «зарплатной гонки» в России до конца декабря. Одним из главных факторов аналитики называют продолжающийся рост издержек отечественных компаний.

Замедление темпов роста зарплат в экономике в прошлом году оказалось почти столь же бурным, как и рост в предыдущие несколько лет. По итогам 2025-го динамика реальных окладов просела до 4,5 процента при общей инфляции 5,59 процента.

