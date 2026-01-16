Темпы роста цен в России оценили

Минэк: Инфляция на потребительском рынке России в 2025 году составила 5,59 %

По итогам прошлого года темпы роста цен на российском потребительском рынке упали ниже 6 процентов и составили 5,59 процента. О постепенном замедлении инфляции в стране сообщается в докладе «О текущей ценовой ситуации» Министерства экономического развития (Минэка).

В продовольственном сегменте годовой прирост цен, согласно данным ведомства, составил 5,24 процента, а в непродовольственном — 2,99 процента. Самый стремительный рост цен аналитики зафиксировали в секторе услуг. Там темпы роста цен в годовом выражении составили 9,3 процента.

Несмотря на замедление годовой инфляции, нынешний показатель все еще почти в полтора раза превышает таргет, установленный руководством Центробанка (ЦБ) на уровне 4 процентов. Это обстоятельство вкупе с сохраняющимися на повышенном уровне инфляционными ожиданиями населения, отмечали в регуляторе, мешает перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики.

Дополнительным фактором, который может привести к очередному скачку цен в России в начале 2026 года, эксперты называли повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Опасения аналитиков в итоге оправдались. В новогодние праздники (с 1 по 12 января) инфляция на внутреннем рынке, согласно оценке Росстата, составила 1,26 процента.