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00:29, 3 июля 2026Мир

Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

Российский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от танкера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Российский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Инцидент произошел утром 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, расположенном между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. В момент прохода танкера через пролив к нему приблизилось судно немецкой береговой охраны Bayreuth.

По словам наблюдавшего за инцидентом исследователя международной организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) Майка Мараренса, корвет «Сообразительный» не сопровождал Kira K с самого начала, а на высокой скорости пришел ему на помощь с востока и вышел на связь с немецкими моряками.

Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K

корвет «Сообразительный» ВМФ России

Мараренс отметил, что вместе с ним свидетелями произошедшего стали политики и представители СМИ.

По данным портала MarineTraffic, Kira K специализируется на перевозках сырой нефти. Судно ходит под флагом Панамы. Сейчас танкер движется со скоростью 11,3 узла из Приморска в египетский Порт-Саид.

В России призвали вооружить танкеры

В июне первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) по захвату российских танкеров в Средиземном море, назвав подобные идеи простым пиратством. «Отвечать надо соответствующим образом: снабжая наиболее значимые суда хотя бы минимальным вооружением», — заявил депутат. Он напомнил, что ни одно судно НАТО не решилось напасть на российские танкеры в Ла-Манше, пока их сопровождал военный корабль «Адмирал Григорович».

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В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил ставить легкое ракетное вооружение на танкеры. «Мы все время боимся где-то какие-то международные права нарушить, наши международные права нарушены уже где только угодно и сколько можно», — сказал законотворец «Ленте.ру».

Надо пресекать на корню, а иначе так и будут на нас в любой точке земного шара совершать нападения и наносить удары

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Позднее издание The Times сообщило, что на борту российского танкера «Маршал Василевский» были замечены установленные тяжелые пулеметы. Соответствующие снимки якобы были сделаны британскими пограничниками. В публикации говорилось, что фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб рассказал, что они оценивают эту активность как то, что «Россия прорабатывает меры защиты своих перевозок в регионе Балтийского моря».

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Однако еще в декабре 2025 года Военно-морские силы (ВМС) Швеции заметили вооруженных людей на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю. Тогда высказывалось предположение, что люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками каких-либо частных охранных компаний.

Европейские страны начали захватывать танкеры других стран

В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС республики задержали нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии. Он подчеркнул, что эта операция свидетельствует о решимости европейцев бороться с теневым флотом России. По словам французского лидера, Европа будет предпринимать все необходимые усилия, чтобы увеличить издержки конфликта для России и способствовать установлению прочного и долгосрочного мира на Украине.

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До этого тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по его прямому распоряжению в проливе Ла-Манш вооруженные силы страны перехватили нефтяной танкер Smyrtos. Он сообщил, что танкер также якобы принадлежит к «теневому флоту» России. Глава британского правительства прокомментировал перехват словами, что он «наносит еще один удар по России».

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