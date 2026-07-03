Российский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от танкера

Российский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Инцидент произошел утром 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, расположенном между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. В момент прохода танкера через пролив к нему приблизилось судно немецкой береговой охраны Bayreuth.

По словам наблюдавшего за инцидентом исследователя международной организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) Майка Мараренса, корвет «Сообразительный» не сопровождал Kira K с самого начала, а на высокой скорости пришел ему на помощь с востока и вышел на связь с немецкими моряками.

Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K

корвет «Сообразительный» ВМФ России

Мараренс отметил, что вместе с ним свидетелями произошедшего стали политики и представители СМИ.

По данным портала MarineTraffic, Kira K специализируется на перевозках сырой нефти. Судно ходит под флагом Панамы. Сейчас танкер движется со скоростью 11,3 узла из Приморска в египетский Порт-Саид.

В России призвали вооружить танкеры

В июне первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) по захвату российских танкеров в Средиземном море, назвав подобные идеи простым пиратством. «Отвечать надо соответствующим образом: снабжая наиболее значимые суда хотя бы минимальным вооружением», — заявил депутат. Он напомнил, что ни одно судно НАТО не решилось напасть на российские танкеры в Ла-Манше, пока их сопровождал военный корабль «Адмирал Григорович».

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил ставить легкое ракетное вооружение на танкеры. «Мы все время боимся где-то какие-то международные права нарушить, наши международные права нарушены уже где только угодно и сколько можно», — сказал законотворец «Ленте.ру».

Надо пресекать на корню, а иначе так и будут на нас в любой точке земного шара совершать нападения и наносить удары

Андрей Колесник депутат Госдумы

Позднее издание The Times сообщило, что на борту российского танкера «Маршал Василевский» были замечены установленные тяжелые пулеметы. Соответствующие снимки якобы были сделаны британскими пограничниками. В публикации говорилось, что фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб рассказал, что они оценивают эту активность как то, что «Россия прорабатывает меры защиты своих перевозок в регионе Балтийского моря».

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Однако еще в декабре 2025 года Военно-морские силы (ВМС) Швеции заметили вооруженных людей на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю. Тогда высказывалось предположение, что люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками каких-либо частных охранных компаний.

Европейские страны начали захватывать танкеры других стран

В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС республики задержали нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии. Он подчеркнул, что эта операция свидетельствует о решимости европейцев бороться с теневым флотом России. По словам французского лидера, Европа будет предпринимать все необходимые усилия, чтобы увеличить издержки конфликта для России и способствовать установлению прочного и долгосрочного мира на Украине.

До этого тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по его прямому распоряжению в проливе Ла-Манш вооруженные силы страны перехватили нефтяной танкер Smyrtos. Он сообщил, что танкер также якобы принадлежит к «теневому флоту» России. Глава британского правительства прокомментировал перехват словами, что он «наносит еще один удар по России».