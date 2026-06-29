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20:30, 29 июня 2026Наука и техника

В Британии заявили о наличии оружия на судне «Маршал Василевский»

The Times утверждает, что на судне «Маршал Василевский» было замечено оружие
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Natalia Hanin / Shutterstock / Fotodom

На борту российского танкера «Маршал Василевский», как сообщает британское издание The Times, были замечены установленные тяжелые пулеметы. Издание отмечает, что сделанные пограничниками кадры подтверждают наличие вооружения.

В публикации говорится, что фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что «Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва изучит и примет юридические меры, если Великобритания продаст нефть с захваченного танкера Smyrtos.

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