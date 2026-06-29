В Британии заявили о наличии оружия на судне «Маршал Василевский»

The Times утверждает, что на судне «Маршал Василевский» было замечено оружие

На борту российского танкера «Маршал Василевский», как сообщает британское издание The Times, были замечены установленные тяжелые пулеметы. Издание отмечает, что сделанные пограничниками кадры подтверждают наличие вооружения.

В публикации говорится, что фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что «Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва изучит и примет юридические меры, если Великобритания продаст нефть с захваченного танкера Smyrtos.