В Кремле предупредили Британию о последствиях продажи нефти с танкера Smyrtos

Песков: РФ примет юридические меры, если Великобритания продаст нефть с танкера Smyrtos

Москва изучит и примет юридические меры, если Великобритания продаст нефть с захваченного танкера Smyrtos. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать», — предупредил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании хотят продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного в июне танкера Smyrtos, а вырученные деньги направить на военную помощь Украине.

Танкер Smyrtos был перехвачен вооруженными силами Великобритании ранним утром 14 июня в проливе Ла-Манш. Как заявил британский премьер-министр Кир Стармер, он лично дал распоряжение на операцию, потому что судно якобы относится к «теневому флоту» России.