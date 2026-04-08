Российские танкеры захотели вооружить ракетами из-за ударов ВСУ

Депутат Колесник призвал вооружать танкеры ракетами во избежание нападений ВСУ

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникла на территорию Ливии для нанесения удара по российскому газовозу не без ведома западных союзников и не без одобрения людей, которые сегодня управляют страной, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз» с военного объекта в ливийской столице Триполи.

«Надо беречь, охранять свои танкеры, ставить какое-нибудь легкое ракетное вооружение на борта, чтобы тут же ответить по месту удара. Мы все время боимся где-то какие-то международные права нарушить, наши международные права нарушены уже где только угодно и сколько можно. Надо пресекать такие вещи на корню, а иначе так и будут на нас в любой точке земного шара совершать нападения и наносить удары. Уже же были взрывы наших судов в Средиземном море, поэтому выход один: ударом на удар», — высказался депутат.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на «Арктик Метагаз» и допустил прекращение поставок газа в Европу в ближайшее время.

Агентство Bloomberg проанализировало изменения маршрутов трех газовозов с российским газом и пришло к выводу, что после атаки на судно регион Средиземного моря, по всей видимости, был признан небезопасным для движения судов из России.

