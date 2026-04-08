Российские танкеры захотели вооружить ракетами из-за ударов ВСУ

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникла на территорию Ливии для нанесения удара по российскому газовозу не без ведома западных союзников и не без одобрения людей, которые сегодня управляют страной, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз» с военного объекта в ливийской столице Триполи.
«Надо беречь, охранять свои танкеры, ставить какое-нибудь легкое ракетное вооружение на борта, чтобы тут же ответить по месту удара. Мы все время боимся где-то какие-то международные права нарушить, наши международные права нарушены уже где только угодно и сколько можно. Надо пресекать такие вещи на корню, а иначе так и будут на нас в любой точке земного шара совершать нападения и наносить удары. Уже же были взрывы наших судов в Средиземном море, поэтому выход один: ударом на удар», — высказался депутат.
До этого президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на «Арктик Метагаз» и допустил прекращение поставок газа в Европу в ближайшее время.
Агентство Bloomberg проанализировало изменения маршрутов трех газовозов с российским газом и пришло к выводу, что после атаки на судно регион Средиземного моря, по всей видимости, был признан небезопасным для движения судов из России.