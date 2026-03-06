Средиземное море признали небезопасным для поставок российского газа

Bloomberg: Три российских газовоза отправились в обход Африки по пути в Китай

После атаки на российский танкер «Арктик Метагаз» с партией сжиженного природного газа (СПГ) в Средиземном море этот регион, по всей видимости, был признан небезопасным для движения судов из России. Об этом свидетельствуют изменения маршрутов трех газовозов с российским газом, пишет Bloomberg.

Все суда изменили курс и теперь движутся в обход Африки, что значительно увеличивает путь в Китай. Еще один танкер, возвращающийся из Китая, остановился у выхода из Суэцкого канала и не движется дальше. Таким образом речь идет о четверти всех газовозов, которые использует Россия для экспортных поставок со своих СПГ-заводов.

Накануне Reuters сообщал только об одном таком судне — арктическом газовозе «Буран», который российский «Новатэк» получил из Южной Кореи в 2023 году.

«Арктик Метагаз» был атакован безэкипажными катерами с побережья Ливии 3 марта. Российская сторона назвала случившееся «актом международного терроризма и морского пиратства», обвинив в произошедшем Украину. Киев не признавал свою причастность к нападению.

Экипаж пострадавшего судна удалось эвакуировать, но спутниковые снимки показывают, что оно сильно повреждено. Газовоз спущен на воду в 2003 году, то есть по меркам танкеров это уже очень старое судно. Восполнить его потерю будет довольно сложно, потому что мировой флот для перевозки СПГ гораздо меньше, чем для нефтяной.

Главной проблемой нового маршрута является снижение возможностей для поставок в Китай. Чем дольше времени уходит на одну поставку, тем меньше общий объем продаж. При этом Китай, который согласился принимать газ с подсанкционных проектов, требует огромные скидки при покупке СПГ.