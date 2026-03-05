Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 5 марта 2026Экономика

Российский газовоз решил обогнуть Африку по дороге в Китай

Reuters: Газовоз с грузом СПГ с «Арктик СПГ-2» отправился в Китай в обход Африки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

После атаки безэкипажных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море другое российское судно — «Буран» — с партией сжиженного природного газа (СПГ) изменило маршрут и отправилось в обход Африки. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет Reuters.

Оба танкера доставляли партии с проекта «Арктик СПГ-2» в Китай. Завод под управлением «Новатэка» находится под санкциями США, однако компании удалось наладить поставки с него китайским покупателям.

В период навигации грузы отправлялись через Северный морской путь, но зимой компания использовала маршрут через Средиземное море и Суэцкий канал. Он во много раз длиннее и дороже летнего варианта, что ухудшает экономику поставок, однако вариант с обходом Африки еще длиннее и дополнительно снижает доходность.

Россия обвинила в атаке на «Арктик Метагаз», организованной с территории Ливии, Украину, квалифицировав инцидент как «акт международного терроризма и морского пиратства». Экипаж танкера был спасен, однако судно восстановлению не подлежит. Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Как отмечают эксперты, даже с учетом преклонного возраста судна («Арктик Метагаз» спущен на воду в 2003 году) его потерю будет тяжело восполнить. Дело в том, что газовозов в мире гораздо меньше, чем нефтяных танкеров, и создать аналогичный нефтяному теневой флот с ними невозможно. Между тем ценность «Бурана» для России еще выше, поскольку это один из четырех арктических газовозов, которые компания успела получить в Южной Корее в 2023 году.

Еще один российский танкер для перевозки СПГ, «Арктик Пионер», который возвращался из Китая через Суэцкий канал, в настоящее время встал на якорь и находится недалеко от египетского Порт-Саида.

Увеличенные сроки доставки станут новой проблемой для «Арктик СПГ-2», который и так вынужден продавать газ Китаю с огромными скидками из-за отсутствия других покупателей. На этом фоне по итогам 2025 года прибыль «Новатэка», второго по величине экспортера газа в России, рухнула в 2,7 раза, до 183 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Израиль атаковал один из ключевых штабов Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok