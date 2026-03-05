Российский газовоз решил обогнуть Африку по дороге в Китай

Reuters: Газовоз с грузом СПГ с «Арктик СПГ-2» отправился в Китай в обход Африки

После атаки безэкипажных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море другое российское судно — «Буран» — с партией сжиженного природного газа (СПГ) изменило маршрут и отправилось в обход Африки. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет Reuters.

Оба танкера доставляли партии с проекта «Арктик СПГ-2» в Китай. Завод под управлением «Новатэка» находится под санкциями США, однако компании удалось наладить поставки с него китайским покупателям.

В период навигации грузы отправлялись через Северный морской путь, но зимой компания использовала маршрут через Средиземное море и Суэцкий канал. Он во много раз длиннее и дороже летнего варианта, что ухудшает экономику поставок, однако вариант с обходом Африки еще длиннее и дополнительно снижает доходность.

Россия обвинила в атаке на «Арктик Метагаз», организованной с территории Ливии, Украину, квалифицировав инцидент как «акт международного терроризма и морского пиратства». Экипаж танкера был спасен, однако судно восстановлению не подлежит. Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как отмечают эксперты, даже с учетом преклонного возраста судна («Арктик Метагаз» спущен на воду в 2003 году) его потерю будет тяжело восполнить. Дело в том, что газовозов в мире гораздо меньше, чем нефтяных танкеров, и создать аналогичный нефтяному теневой флот с ними невозможно. Между тем ценность «Бурана» для России еще выше, поскольку это один из четырех арктических газовозов, которые компания успела получить в Южной Корее в 2023 году.

Еще один российский танкер для перевозки СПГ, «Арктик Пионер», который возвращался из Китая через Суэцкий канал, в настоящее время встал на якорь и находится недалеко от египетского Порт-Саида.

Увеличенные сроки доставки станут новой проблемой для «Арктик СПГ-2», который и так вынужден продавать газ Китаю с огромными скидками из-за отсутствия других покупателей. На этом фоне по итогам 2025 года прибыль «Новатэка», второго по величине экспортера газа в России, рухнула в 2,7 раза, до 183 миллиардов рублей.