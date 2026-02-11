Прибыль одной из крупнейших газовых компаний России рухнула

Прибыль «Новатэка» в 2025 году упала в 2,7 раза при снижении выручки на 6,4 %

По итогам 2025 года прибыль «Новатэка», второго по величине экспортера газа в России, рухнула в 2,7 раза, с 493,4 миллиарда рублей до 183 миллиардов. Такие сведения приводятся в консолидированной финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.

Выручка компании сократилась значительно меньше — на 6,4 процента, до 1,445 триллиона рублей. Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам «Новатэка», без учета эффекта от курсовых разниц составила 207 миллиарда рублей, что также в 2,7 раза меньше, чем в 2024-м.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии «Новатэк» смог начать продажи сжиженного природного газа (СПГ) со своего проекта «Арктик СПГ-2». Завод еще до начала отгрузок столкнулся с санкциями США, после чего компания почти полтора года не могла найти покупателей, которые согласились бы игнорировать ограничения.

Поставки ведутся в один из китайских портов. По данным Reuters, «Новатэк» предоставил партнерам скидки на партии с «Арктик СПГ-2» в размере 30-40 процентов.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), совокупный экспорт российского СПГ в 2025 году сократился на семь процентов, хотя глобальный спрос на газ увеличился. В том числе поставки за рубеж с «Ямал СПГ», крупнейшего проекта «Новатэка», упали на 7,5 процента.