Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 11 февраля 2026Экономика

Прибыль одной из крупнейших газовых компаний России рухнула

Прибыль «Новатэка» в 2025 году упала в 2,7 раза при снижении выручки на 6,4 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам 2025 года прибыль «Новатэка», второго по величине экспортера газа в России, рухнула в 2,7 раза, с 493,4 миллиарда рублей до 183 миллиардов. Такие сведения приводятся в консолидированной финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.

Выручка компании сократилась значительно меньше — на 6,4 процента, до 1,445 триллиона рублей. Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам «Новатэка», без учета эффекта от курсовых разниц составила 207 миллиарда рублей, что также в 2,7 раза меньше, чем в 2024-м.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии «Новатэк» смог начать продажи сжиженного природного газа (СПГ) со своего проекта «Арктик СПГ-2». Завод еще до начала отгрузок столкнулся с санкциями США, после чего компания почти полтора года не могла найти покупателей, которые согласились бы игнорировать ограничения.

Поставки ведутся в один из китайских портов. По данным Reuters, «Новатэк» предоставил партнерам скидки на партии с «Арктик СПГ-2» в размере 30-40 процентов.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), совокупный экспорт российского СПГ в 2025 году сократился на семь процентов, хотя глобальный спрос на газ увеличился. В том числе поставки за рубеж с «Ямал СПГ», крупнейшего проекта «Новатэка», упали на 7,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Выявлен неожиданный фактор развития опухоли мозга

    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

    Доходы России от экспорта свинины подсчитали

    Названа скрытая опасность бани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok