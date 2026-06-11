Уехавший в США журналист-иноагент сделал ДНК-тест и удивился результату

Журналист Кучер, уехавший в США, заявил, что у него 4 % еврейской крови

Журналист и телеведущий Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, рассказал, что сделал тест ДНК. В видео для YouTube-канала Sheinkin40 он признался, что результат его удивил.

Кучер вспомнил, что на один из дней рождения жена подарила ему генетический тест. «Так выяснилось, что у человека, который всю жизнь считал себя потомком кубанских казаков и польских шляхтичей (то есть неплохая такая компания антисемитов), 4 процента еврейской крови», — заявил журналист.

Телеведущий в шутку добавил, что теперь держит спину прямее из-за осознания, что он относится к великому народу.

Ранее участник шоу Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов поделился результатами ДНК-теста. По словам юмориста, он оказался русским на 100 процентов.