Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Участник Comedy Club сделал ДНК-тест и оказался на 100 процентов русским

Юморист Ксенофонтов заявил, что он на 100 процентов русский
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metametrica / Rutube

Известный российский стендап-комик, участник шоу Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов рассказал о результата теста ДНК. Подробности он раскрыл в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Он рассказал, что жена подарила ему генетический тест на день рождения. «Я сделал генетический тест. И оказалось, что я на 100 процентов русский», — сообщил комик. По его словам, результат его «вполне устраивает».

Юморист добавил, что этот анализ стоил 30 тысяч рублей. Ксенофонтов поиронизировал, что его супруга могла сэкономить эти деньги, так как по внешнему виду комика можно понять, что он русский.

Ранее юмористка Ирина Мягкова также рассказала, что сделала генетический тест. По ее словам, она русская на 88 процентов.

До этого результаты теста ДНК раскрыл известный российский юморист и певец Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Исследование показало, что он полностью еврей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

    У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

    «АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

    В жилом доме отопление пропало после визита главы города

    Бригада «Эспаньола» прекратила существование

    В России предсказали судьбу Зеленского на фоне массового дезертирства в ВСУ

    Участник Comedy Club сделал ДНК-тест и оказался на 100 процентов русским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости