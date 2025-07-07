Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:16, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» раскрыла результаты ДНК-теста

Юмористка Мягкова заявила, что она на 88 процентов русская
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Правило 34 / YouTube 

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла результаты ДНК-теста. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Звезда «Женского стендапа» заявила, что на 88 процентов она русская. «Я очень сильно русская. И щепотка Дании, Норвегии и Швеции. Чисто на кончике ножа», — написала юмористка.

Ранее о результатах ДНК-теста рассказал российский юморист и певец Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По его словам, анализ показал, что он полностью еврей.

До этого результат генетического теста раскрыл стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он отметил, что среди его предков не было украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Покончившего с собой экс-главу Минтранса Старовойта хотели допросить. В чем его могли подозревать?

    Лавров рассказал о помощи Ирану

    Следователи рассказали о своей работе на месте самоубийства экс-министра Старовойта

    Анна Asti объявила о прибавлении в семье

    В Госдуме высказались о гибели Старовойта

    Раскрыт первый признак приближения старости

    В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви за 164 тысячи рублей

    Количество пострадавших от взрыва у российского бара увеличилось

    Азербайджан ответил на обращение Москальковой по задержанным россиянам

    Москвичей предупредили о грозе с градом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости