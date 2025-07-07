Звезда «Женского стендапа» раскрыла результаты ДНК-теста

Юмористка Мягкова заявила, что она на 88 процентов русская

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла результаты ДНК-теста. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Звезда «Женского стендапа» заявила, что на 88 процентов она русская. «Я очень сильно русская. И щепотка Дании, Норвегии и Швеции. Чисто на кончике ножа», — написала юмористка.

Ранее о результатах ДНК-теста рассказал российский юморист и певец Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По его словам, анализ показал, что он полностью еврей.

До этого результат генетического теста раскрыл стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он отметил, что среди его предков не было украинцев.