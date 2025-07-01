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09:12, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Слепаков раскрыл результаты ДНК-теста

Юморист Слепаков заявил, что он на 100 % еврей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Известный российский юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл результаты ДНК-теста. В видео для YouTube-канала «Рада и терки» он заявил, что на 100 процентов еврей.

По словам Слепакова, первый результат генетического теста показал, что на 82 процента он еврей, а на оставшиеся 18 — армянин, грузин, азербайджанец и итальянец. Юморист рассказал, что, получив эти результаты, он объяснил ими свой темперамент.

Однако позднее лаборатория сообщила комику, что результаты тестирования изменились. «"Мы усовершенствовали наш ДНК-тест. Вы полностью еврей"», — передал их вывод Слепаков.

Ранее стало известно, сколько стоит частное выступление Слепакова. Уточнялось, что 45 минут его концерта будут стоит 5,6 миллиона рублей. В райдер артиста входит перелеты бизнес-классом и проживание в пятизвездочных отелях.

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