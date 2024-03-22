Покинувший Россию комик рассказал о неожиданных результатах ДНК-теста

Комик Белый заявил, что по результатам ДНК-теста у него нет украинских корней

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Испании, рассказал о неожиданных результатах ДНК-теста. Подробностями он поделился в ходе выступления в Праге, видео доступно на YouTube.

По словам юмориста, он всегда полагал, что у него есть украинские корни, однако анализ показал совсем другой результат. «Я залезаю в надежде увидеть, что я наполовину украинец. А у меня там ноль украинских корней. Просто ноль», — заявил Белый.

Комик отметил, что, согласно результатам теста, в нем есть французская кровь. Он в шутку добавил, что в связи с этим может предъявлять претензии французским политикам Николя Саркози и Эммануэлю Макрону.

Ранее сообщалось, что Белый оценил возможность возвращения в Россию. Он усомнился в том, что в ближайшее время сможет приехать в Москву.

Минюст России внес Руслана Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября. По информации министерства, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».