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19:12, 26 января 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России популярный комик усомнился в возможности вернуться

Переехавший в Испанию комик Белый усомнился в возможности вернуться в Россию
Руслан Белый

Руслан Белый. Кадр: LAIKA PRO / YouTube

Популярный стендап-комик Руслан Белый (признан Минюстом России иноагентом), переехавший из России в Испанию, оценил вероятность возвращения в страну. На эту тему он высказался в интервью Bild, доступном на YouTube.

Юморист усомнился в том, что в ближайшее время он сможет вернуться в Москву. «Это какой-то слишком оптимистичный план, мне кажется, это такой самообман. Я все больше утверждаюсь, что в моей жизни и жизни моей семьи начался долгий новый период», — высказался Белый о возможности возвращения в Россию.

Комик предположил, что в стране могут ужесточить законы об иноагентах, что сделает его приезд в Москву еще менее вероятным. «Если бы я еще не был иноагентом, наверное, в какой-то момент тоска по родине, какие-то бытовые неудобства, связанные с переездом, может быть, пересилили, и мы бы вернулись», — заключил он.

Ранее Белый рассказал о заработках после отъезда из России. По словам комика, в Испании он тратит ранее заработанный капитал.

Белого признали иноагентом в сентябре 2023 года. Как заявили в Минюсте, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также утверждалось, что артист выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ Российской армии.

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      Олег Давыдов
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