Уехавший из России комик рассказал о заработках в Европе

Комик Белый заявил, что переезд из России остановил все его заработки в стране

Популярный стендап-комик Руслан Белый (признан Минюстом России иноагентом), переехавший из России в Испанию, рассказал о заработках после отъезда из страны. Детали он раскрыл в подкасте Laika Pro, доступном на YouTube.

«Мой переезд остановил любые мои заработки на территории России, вообще любые формы заработка. Я вышел из всех ИП, ООО, продал всю недвижимость и все остальное», — заявил Белый. По словам комика, живя в европейской стране, он тратит ранее заработанный капитал. «Переезд — это дорого», — заключил он.

Ранее Белый сравнил жизнь в Москве и Барселоне. Комик назвал Москву лучшим городом в мире. «В Барселоне ты заказываешь диван, и очень высока вероятность, что его никогда не привезут», — посетовал он.

До этого Белый раскрыл подробности эмиграции из России. По его словам, некоторое время он жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию. Также комик пожаловался на трудности с работой в Барселоне. Он заявил, что условия для стендапа в этом городе гораздо хуже, чем в Москве.