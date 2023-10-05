Популярный в России комик пожаловался на условия работы в Испании

Комик Белый рассказал, что условия для стендапа в Барселоне хуже, чем в Москве

Популярный российский комик, один из основателей шоу «Stand Up на ТНТ» и экс-участник юмористического проекта Comedy Club Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) пожаловался на условия работы в Испании. В интервью Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), доступном на YouTube, он рассказал, что условия для стендапа в Барселоне гораздо хуже, чем в Москве.

Юморист рассказал, что в Барселоне редко проводятся открытые микрофоны. «Я здесь только два раза сходил на открытый микрофон проверить шутки. (...) Это ничтожно мало для действующего комика», — пояснил он.

«Здесь [в Барселоне] условия для того, чтобы заниматься стендапом гораздо хуже, чем в России, они ужасны. Мало клубов», — отметил Белый. По словам комика, он выступал на открытых микрофонах по 15 минут, в то время как его проверочные концерты в Москве могли длиться около 80 минут.

«У меня нет иллюзий, я попробую приложить все усилия, но у меня есть ощущения, что сделать какой-то рост популярности и находиться за пределами России, на русскоговорящую публику в Европе будет очень-очень сложно», — высказался юморист и добавил, что сейчас находится «на пути к нисходящему тренду в своей карьере».

Минюст России внес Руслана Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября. По информации министерства, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».