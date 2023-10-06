Популярный комик раскрыл подробности эмиграции из России

Комик Руслан Белый рассказал о планах получить гражданство Испании

Популярный российский комик, один из основателей шоу «Stand Up на ТНТ» и экс-участник юмористического проекта Comedy Club Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) раскрыл подробности эмиграции из России. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), доступном на YouTube, он рассказал о планах получить гражданство Испании, где сейчас проживает.

По словам юмориста, некоторое время после эмиграции из России они с женой Ольгой жил в Анталии и собирались отправиться в США на несколько месяцев. Однако позже, незадолго до рождения дочери, приняли решение переехать в Барселону. «Мы сюда приехали в мае, целый месяц потратили на то, чтобы найти здесь квартиру. Когда время подошло к родам, у нас все было налажено, мы переехали, все купили и были готовы», — объяснил он.

Белый добавил, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а спустя год — испанский паспорт. «Я искренне хотел остаться в Москве», — заявил при этом комик.

Минюст России внес Руслана Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября. По информации министерства, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

В июне комик признался, что у него остались смешанные чувства от эмиграции из России без «иллюзий, что это будет что-то классное, веселое и так далее».