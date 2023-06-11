Российский комик покинул Турцию и обосновался в другой стране

Комик Руслан Белый с семьей покинул Турцию и обосновался в Испании

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый рассказал, что переехал из Турции в Испанию. Подробностями он поделился в интервью YouTube-каналу RTVI.

По словам юмориста, зимой он с семьей уехал из Москвы в Анталию, однако турецкий язык оказался востребован только в Турции, поэтому было принято решение начать жизнь в европейской стране.

«Наверное, будет классно, если ребенок будет начинать свою жизнь в европейской стране. Нам показалось, что испанский в этом ключе более массовый», — объяснил Белый.

Комик подчеркнул, что у него остались смешанные чувства от переезда без «иллюзий, что это будет что-то классное, веселое и так далее».

В июне прошлого года Белый рассказал, что разочаровался в эмиграции после поездки в США. «Я был в Америке две недели два года назад уже почти. Я такой ходил-ходил-ходил и смотрел, и я вообще не понимал, что бы я тут делал. Америка — точно нет», — признался он. Кроме того, комику казалось, что в США ему будет непросто заводить отношения с местными девушками.