Популярный комик рассказал о разочаровании в эмиграции после поездки в США

Юморист Руслан Белый заявил, что разочаровался в эмиграции после поездки в США

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый рассказал, что разочаровался в эмиграции после поездки в США. Детали он раскрыл в интервью журналистке Катерине Гордеевой на YouTube.

«Я еще так разочаровался в эмиграции. Я был в Америке две недели два года назад уже почти. Я такой ходил-ходил-ходил и смотрел, и я вообще не понимал, что бы я тут делал. Америка — точно нет», — признался комик.

Юморист заявил, что ему понравилась городская инфраструктура в США, однако не понравились люди. По словам Белого, он не понимал, как «будет существовать» с ними. Кроме того, комику казалось, что в США ему будет непросто заводить отношения с местными девушками.

Вместе с тем Белый рассказал, что ранее мечтал о том, чтобы к 50 годам приобрести недвижимость в Италии и какое-то время проводить там. Однако в какой-то момент комику показалось, что в этой стране он будет никому не нужен.

Ранее Белый высказался о своем участии в воронежском филиале Comedy Club. Юморист заявил, что во время работы в проекте получал «отличные деньги». Он также дал оценку контрактам на телеканале ТНТ.