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17:10, 12 января 2024Интернет и СМИ

Переехавший в Испанию российский комик сравнил жизнь в Москве и Барселоне

Фото: Logan Armstrong / Unsplash

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом), переехавший в Испанию, сравнил жизнь в Москве и Барселоне. На эту тему он высказался в подкасте юмориста Сергея Матросова, доступном на YouTube.

Комик назвал Москву лучшим городом в мире. «С культурной жизнью, с кафе, ресторанами, с транспортной доступностью, с какими-то концертами, доставками, магазинами, большими, маленькими бутиками. Пресловутая IKEA когда была», — перечислил Белый преимущества города.

Юморист вспомнил, как до ухода IKEA из России в этом магазине можно было заказать диван и получить его на следующий день. «В Барселоне ты заказываешь диван, и очень высока вероятность, что его никогда не привезут», — посетовал Белый.

Ранее сообщалось, что концерты Белого отменили в двух странах. Речь идет об Индонезии и Таиланде. Выступления должны были пройти 7, 9 и 11 января. Тем, кто приобрел на них билеты, пришли сообщения о том, что мероприятия не состоятся. Причина отмены выступлений не называлась.

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      Олег Давыдов
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