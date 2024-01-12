Концерты стендап-комика Руслана Белого отменили в Таиланде и Индонезии

Концерты популярного в России стендап-комика Руслана Белого (признан Минюстом РФ иноагентом) отменили в двух странах. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как сообщает издание, речь идет об Индонезии и Таиланде. Выступления должны были пройти 7, 9 и 11 января. Тем, кто приобрел на них билеты, пришли сообщения о том, что мероприятия не состоятся. Причина отмены выступлений не называлась.

Сам комик рассказал, что получил устную просьбу не проводить концерты. По мнению Белого, его выступления отменили по просьбе российского консульства.

Белого внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По сведениям Минюста, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также в ведомстве заявили, что юморист формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).