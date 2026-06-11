В России националиста вычеркнули из списка террористов и экстремистов

Росфинмониторинг исключил из списка террористов и экстремистов националиста Поткина

Росфинмониторинг исключил националиста Александра Поткина (Белова) из перечня террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Причина, по которой Поткина вычеркнули из перечня, не называется. Теперь он может заниматься тем, что запрещено людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга. А именно: взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В 2024 году Поткин был объявлен в международный розыск по уголовному делу об отмывании денег, расследованием которого занимается следственное управление СК по Центральному административному округу Москвы.

В августе 2016 года националиста приговорили к 7,5 годам колонии за легализацию денежных средств и экстремизм. Однако спустя год Мосгорсуд снял обвинения в легализации преступных доходов. Осужденный вышел на свободу раньше назначенного срока, однако следователи выяснили, что фигурант пытался «легализовать» еще один земельный участок. Поткина не стали брать под стражу, ему назначили подписку о невыезде.