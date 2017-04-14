С националиста Поткина сняли обвинения в легализации преступных доходов

Мосгорсуд снял с националиста Александра Поткина (Белова) обвинения в легализации преступных доходов, снизив ему срок заключения с 7,5 до 3,5 лет. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова в пятницу, 14 апреля.

«Приговор в части осуждения Поткина по статье 174 УК РФ ("Легализация преступных доходов") отменен, уголовное дело в данной части возвращено прокурору Центрального округа Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом», — пояснила она решение апелляционной инстанции по итогам рассмотрения жалобы защиты осужденного.

Кроме того, суд объединил три эпизода по экстремизму в один, касающийся деятельности Поткина в Казахстане.

Ранее 14 апреля сообщалось о смягчении наказания националисту на четыре года. В ближайшее время он будет этапирован к месту отбывания наказания.

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Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года вынес обвинительный приговор Поткину. Ему также назначили штраф в 600 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год он участвовал в подготовке акции «Злой Казах», в рамках которой на территории Киргизии проводились тренинги, обучающие проведению «цветных революций». В суде гособвинитель сообщил, что у Поткина была цель подготовить молодежи к дестабилизации ситуации в Казахстане. Для этого националист показывал представителям казачества республики ролик о майских событиях 2012 года на Болотной площади в Москве. Поткин, как утверждал прокурор, планировал провести аналогичную акцию в Казахстане. Заказы националист получал от бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова.

По данным следствия, Поткин от имени Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами, что было расценено как легализация имущества, полученного преступным путем.