Мосгорсуд смягчил приговор националисту Поткину по делу БТА-банка

Мосгорсуд снизил на четыре года срок заключения националисту Александру Поткину (Белову), осужденному к 7,5 годам по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил «Интерфакс».

Решение о смягчении приговора было принято после рассмотрения апелляционной жалобы защиты подсудимого. Поткину предстоит отбыть 3,5 года лишения свободы. В ближайшее время он будет этапирован к месту отбывания наказания.

Обвинительный приговор был вынесен Мещанским судом Москвы 24 августа 2016 года. Поткина также оштрафовали на 600 тысяч рублей.

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год националист готовил акции по проекту «Злой Казах». Тренинги по подготовке «цветных революций» проводились в Киргизии. «Цель Поткина была в тренингах молодежи для дестабилизации ситуации в Казахстане», — заявлял на суде гособвинитель. По его словам, подсудимый на встрече с представителями казачества Казахстана показывал ролик о майских событиях 2012 года на Болотной площади в Москве. «Его цель была в проведении аналогичной акции, направленной на изменение режима и расшатывание ситуации в Казахстане. Цель акции была в столкновении русских и казахов», — подчеркнул гособвинитель. Он добавил, что заказы националист получал от бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова.

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Следствие полагает, что Поткин в составе группы лиц разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путем. Он от имени владельца БТА-банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

В декабре 2016 года Госсовет Франции отклонил постановление об экстрадиции в Россию Абялазова, разыскиваемого правоохранительными органами за мошенничество и легализацию преступных доходов.