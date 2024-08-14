Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:26, 14 августа 2024Силовые структуры

Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

«Ъ»: суд заочно арестовал националиста Поткина для международного розыска

Фото: Globallookpress.com

Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал националиста Александра Поткина (Белова) для объявления в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант обвиняется по эпизоду об отмывании денег, уголовное дело рассматривалось в 2015 году. Ходатайство было подано следственным управлением СКР по Центральному административному округу Москвы.

Приговор Поткину был вынесен в августе 2016 года. Он был приговорен к 7,5 годам колонии за легализацию денежных средств и экстремизм. Однако спустя год Мосгорсуд снял обвинения в легализации преступных доходов. Осужденный вышел на свободу раньше назначенного срока, однако следователи выяснили, что фигурант пытался «легализовать» еще один земельный участок. Поткина не стали брать под стражу, ему назначили подписку о невыезде.

По версии следствия, в начале 2022 года националист приехал в Минск и приобрел там билет в Стамбул. Неизвестно, вылетел ли он в Турцию. Адвокат возражал против заочного ареста, заявив, что срок давности по делу истек, а факт того, что его подзащитный скрылся, не доказан.

12 февраля сообщалось, что МВД России объявило Поткина в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США ответили на вопрос о целях вылазки Украины в Россию

      Расчет «Фагота» ВС России уничтожил американский бронетранспортер

      В России спрогнозировали подорожание водки из-за роста цен на спирт

      Кандидата Трампа в вице-президенты сфотографировали в женской одежде

      Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

      Назван размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам

      В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

      В Курской области сбили четыре украинских ракеты

      В Ирландии заявили о запрете мнений об украинском конфликте

      В российском регионе уничтожили большое количество беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше