Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

«Ъ»: суд заочно арестовал националиста Поткина для международного розыска

Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал националиста Александра Поткина (Белова) для объявления в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант обвиняется по эпизоду об отмывании денег, уголовное дело рассматривалось в 2015 году. Ходатайство было подано следственным управлением СКР по Центральному административному округу Москвы.

Приговор Поткину был вынесен в августе 2016 года. Он был приговорен к 7,5 годам колонии за легализацию денежных средств и экстремизм. Однако спустя год Мосгорсуд снял обвинения в легализации преступных доходов. Осужденный вышел на свободу раньше назначенного срока, однако следователи выяснили, что фигурант пытался «легализовать» еще один земельный участок. Поткина не стали брать под стражу, ему назначили подписку о невыезде.

По версии следствия, в начале 2022 года националист приехал в Минск и приобрел там билет в Стамбул. Неизвестно, вылетел ли он в Турцию. Адвокат возражал против заочного ареста, заявив, что срок давности по делу истек, а факт того, что его подзащитный скрылся, не доказан.

12 февраля сообщалось, что МВД России объявило Поткина в розыск.