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20:05, 12 февраля 2024Силовые структуры

Националиста Поткина объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина
Александр Поткин

Александр Поткин. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина (Белова), сообщает ТАСС.

Его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, в базе ведомства не сообщается.

В 2016 году Поткина приговорили к 7,5 годам колонии за легализацию денежных средств и экстремизм. Однако спустя год Мосгорсуд снял обвинения в легализации преступных доходов.

Поткин — лидер запрещенной в России националистической организации «Русские».

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      Илона Палей
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