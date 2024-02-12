Националиста Поткина объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина

МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина (Белова), сообщает ТАСС.

Его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, в базе ведомства не сообщается.

В 2016 году Поткина приговорили к 7,5 годам колонии за легализацию денежных средств и экстремизм. Однако спустя год Мосгорсуд снял обвинения в легализации преступных доходов.

Поткин — лидер запрещенной в России националистической организации «Русские».