Российский хоккеист погиб от случайного выстрела в голову на глазах дедушки. Тот не вытерпел и покончил с собой

В Салавате хоккеист «Норильска» Ядыкин погиб после случайного выстрела из ружья

Хоккеист Егор Ядыкин погиб от случайного выстрела в голову из ружья на глазах дедушки. Тот, не выдержав горя, покончил с собой.

Трагедия произошла утром 11 июня в башкирском Салавате. Отец спортсмена Иван Ядыкин рассказал, что сын был в гостях у дедушки со стороны мамы. По одним данным, мужчина 1958 года рождения показывал 21-летнему внуку, как чистить и заряжать ружье, однако позднее источник Ufa1 в правоохранительных органах уточнил, что это произошло уже по дороге на охоту в автомобиле. По его словам, Ядыкин потянулся на заднее сидение, но случайно задел курок, после чего прогремел выстрел.

Пуля попала Егору в голову, молодой человек погиб мгновенно. После этого дед отправил голосовое сообщение родственникам, в котором пояснил, что произошло с внуком, затем вернулся в гараж на Индустриальной улице и покончил с собой. Рядом с ним нашли и тело хоккеиста.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Клуб пообещал поддержать семью Ядыкина

«Не знаю, что и сказать сейчас, не знаю. Он очень любил хоккей, очень сильно», — поделился отец юноши Иван Ядыкин.

Прощание и похороны нападающего состоятся ориентировочно 13 июня в Салавате.

Хоккейный клуб «Норильск» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), за который выступал Егор Ядыкин, сообщил, что окажет всю необходимую помощь родным и близким игрока. «Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе», — отметили там, указав, что Ядыкин за время выступлений в «Норильске» показал себя «не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего».

«Егор был улыбчивым парнем, который давал партнерам энергию на площадке и за ее пределами. Он был надежным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого», — сказано в сообщении.

Главный тренер клуба Сергей Голубович назвал Егора человеком с большой буквы. «Мужской вид спорта полностью ему соответствовал. Как и у всех, не всегда все получалось, но всегда стремился и хотел быть сильнее. Всегда в первую очередь команда для него была», — подчеркнул Голубович.

Ядыкин был воспитанником омского «Авангарда» и двукратным чемпионом России среди юниоров, выступал в МХЛ за «Омских Ястребов» и в ВХЛ за «Омские Крылья». В 2025 году он стал игроком «Норильска». В минувшем сезоне ВХЛ Ядыкин в 46 матчах забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.