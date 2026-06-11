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14:30, 11 июня 2026Силовые структуры

Роковой выстрел в голову унес жизнь известного российского хоккеиста

В Салавате произошла трагическая гибель хоккеиста «Норильска» Ядыкина и его деда
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Хоккейная Академия Авангард / YouTube

В Салавате 21-летний хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин погиб, получив выстрел в голову, а несколькими часами позже застрелился его дед. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, спортсмен вместе со своим 68-летним дедом готовился к охоте, которая была запланирована на ближайшие дни. Мужчина показывал внуку, как чистить и заряжать ружье. В какой-то момент произошел случайный выстрел. Пуля попала Ядыкину в голову. Позже его дед отправил родственникам голосовое сообщение, а еще позже его нашли в гараже без признаков жизни.

Егор Ядыкин выступал за хоккейный клуб «Норильск» из Высшей хоккейной лиги и был воспитанником омского «Авангарда».

Ранее были обнародованы подробности об оружии, из которого расстреляли в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.

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