Роковой выстрел в голову унес жизнь известного российского хоккеиста

В Салавате произошла трагическая гибель хоккеиста «Норильска» Ядыкина и его деда

В Салавате 21-летний хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин погиб, получив выстрел в голову, а несколькими часами позже застрелился его дед. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, спортсмен вместе со своим 68-летним дедом готовился к охоте, которая была запланирована на ближайшие дни. Мужчина показывал внуку, как чистить и заряжать ружье. В какой-то момент произошел случайный выстрел. Пуля попала Ядыкину в голову. Позже его дед отправил родственникам голосовое сообщение, а еще позже его нашли в гараже без признаков жизни.

Егор Ядыкин выступал за хоккейный клуб «Норильск» из Высшей хоккейной лиги и был воспитанником омского «Авангарда».

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