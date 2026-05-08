Силовые структуры
16:41, 8 мая 2026

Опубликованы данные о примененном при убийстве чемпиона России оружии

ТАСС: Чемпиона Исаева в Калуге убили из карабина на базе автомата Калашникова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обнародованы подробности об оружии, из которого расстреляли в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, спортсмена застрелили из гладкоствольного карабина TG2, разработанного на базе автомата Калашникова (АК-103). Обвиняемый привез его на встречу с Исаевым. Карабин находился в машине фигуранта.

Источник рассказал, что на встрече между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый достал карабин из машины и открыл огонь в сторону Исаева.

Ранее сообщалось, что застрелившего чемпиона России по функциональному многоборью мужчину арестовали.

