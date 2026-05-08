14:11, 8 мая 2026

Расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью арестовали

В Калуге расстрелявшего чемпиона России по многоборью Исаева отправили в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Калуге суд избрал меру пресечения россиянину 1985 года рождения, обвиняемому в расправе над чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого на время расследования уголовного дела об убийстве спортсмена. Задержанного отправили в СИЗО на два месяца. Во время заседания суда арестованный заявил, что сожалеет о содеянном.

Он признал свою вину в расправе над спортсменом и выразил готовность компенсировать ущерб его родным и близким. «Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном», — заявил обвиняемый.

О трагедии, постигшей Исаева, стало известно 7 мая. Момент преступления попал на видео. На нем видно, как обвиняемый выстрелил в спортсмена.

