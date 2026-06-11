Фармацевт указал на часто игнорируемый летом ранний признак диабета

Фармацевт Канани: Частое мочеиспускание летом может быть признаком диабета

Один из ранних симптомов диабета легко не заметить летом, предупредил фармацевт Аббас Канани. На часто игнорируемый признак болезни он указал в беседе с Mirror.

Частая потребность в мочеиспускании, особенно на фоне повышенной жажды или необъяснимой усталости, должна насторожить человека, заявил Канани. Он объяснил, что это состояние, называемое полиурией, возникает, когда высокий уровень сахара в крови заставляет почки усиленно работать, чтобы вывести избыток глюкозы из организма, что и приводит к повышенной потере жидкости.

«Одним из наиболее распространенных ранних симптомов диабета является необходимость мочиться чаще, чем обычно. Это может быть особенно заметно ночью, когда люди обнаруживают, что они чаще просыпаются, чтобы сходить в туалет», — предупредил специалист, добавив, что на фоне учащенного питья из-за жары симптом легко не заметить.

Канани подчеркнул, что если частое мочеиспускание сопровождается такими симптомами, как повышенная жажда, усталость или необъяснимые изменения веса, стоит обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Раннее выявление может существенно повлиять на лечение, заверил эксперт.

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