Раскрыт секрет повышения мощности ноутбука

В BGR рассказали, что мощность ноутбука падает при отключении от внешнего питания

Многие ноутбуки работают от сети быстрее, чем от батареи, из-за настроек операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов медиа, многие персональные компьютеры (ПК) имеют настройку, которая ограничивает потребление энергии при отключении устройства от электросети. Таким образом аппарат тратит меньше заряда батареи, но начинает работать медленнее.

В материале говорится, что причина резкого снижения производительности портативного компьютера для многих пользователей является секретом. На самом деле проблема связана с тем, что при отключении от сети девайс переходит в режим умеренного потребления электричества, а его процессор перестает получать достаточного количества энергии для высокой производительности. При этом соответствующие настройки могут быть скрыты ОС.

Авторы рассказали, что параметры энергопотребления ноутбука находятся в разделе «Режим питания» настроек Windows. Чтобы мощность не падала, нужно включить режим «Максимальная производительность». В macOS журналисты рекомендовали выбрать параметр «Высокое энергопотребление» и установить для него условие «При работе от батареи». Специалисты подытожили, что производительность устройства в этом случае вырастет, однако время автономной работы сократится.

В начале июня авторы издания BGR заявили, что батарея может значительно снизить скорость работы ноутбука, если она села или вышла из строя. Также проблема может быть связана с адаптером питания, который не может обеспечить достаточную подачу энергии.