Назван способ ускорить работу ноутбука

BGR: Севшая батарея может стать причиной замедления работы ноутбука

Батарея может значительно снизить скорость работы ноутбука, если она села или вышла из строя. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы заметили, что в портативных компьютерах встроенный аккумулятор может оказывать влияние не только на автономность, но и на быстродействие устройства. Они объяснили, что если батарея портативного компьютера разрядилась или оказалась изношенной, то ноутбук будет автоматически снижать мощность процессора, чтобы не допустить резкого выключения.

В первую очередь журналисты рекомендовали проверить состояние аккумулятора: это можно сделать, если зайти в настройки батареи девайса. Если аккумулятор изношен, то его следует заменить — с заменой скорость работы аппарата станет прежней. Этот способ ускорить компьютер авторы назвали проверенным в случае устройств на Windows.

В материале говорится, что если аккумулятор в порядке, то проблема может заключаться в севшей батарее или адаптере питания, который не может обеспечить достаточную подачу энергии. «Использование неподходящего зарядного устройства — распространенная ошибка, которая может повредить батарею вашего ноутбука», — подчеркнули специалисты.

Ранее журналисты издания How-To Geek рассказали, что можно ускорить Windows, очистив очередь автозагрузки. Они объяснили, что из нее можно удалить бесполезные и используемые редко программы.