Трамп высказался о наземной операции в Иране

Трамп заявил, что не хочет проводить наземную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную операцию в Иране, однако у американских Вооруженных сил есть такая возможность. Слова главы Белого дома прозвучали в интервью Fox News.

«Мы можем зайти туда завтра. Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все», — сказал он.

При этом американский лидер заявил, что Иран продолжает переговоры с Вашингтоном и «очень хочет заключить сделку».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк, на котором расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он также пообещал, что США «выбомбят все дерьмо» из Ирана.