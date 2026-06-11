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16:38, 11 июня 2026Мир

Трамп высказался о наземной операции в Иране

Трамп заявил, что не хочет проводить наземную операцию в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную операцию в Иране, однако у американских Вооруженных сил есть такая возможность. Слова главы Белого дома прозвучали в интервью Fox News.

«Мы можем зайти туда завтра. Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все», — сказал он.

При этом американский лидер заявил, что Иран продолжает переговоры с Вашингтоном и «очень хочет заключить сделку».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк, на котором расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он также пообещал, что США «выбомбят все дерьмо» из Ирана.

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