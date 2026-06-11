Подросток потерял ухо на вечеринке и обвинил в этом родителей одноклассника

В США подросток обвинил родителей друга в том, что он потерял ухо после прыжка в бассейн

В США 18-летний подросток прыгнул в бассейн с крыши дома одноклассника, потерял ухо и обратился в суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 13 апреля в городе Феникс, штат Аризона, на выпускной вечеринке в доме семьи Спенсеров. Зейн Спенсер учился вместе с Блейком Барнсом в старшей школе «Дезерт-Виста». В день вечеринки, как утверждает Блейк, родители Зейна не только не следили за употреблением спиртного подростками, но и сами предлагали им алкоголь, а также не пресекали опасные развлечения.

Барнс в состоянии алкогольного опьянения забрался на крышу дома и попытался сделать сальто вперед в бассейн. При приземлении он ударился головой о бортик. Удар был такой силы, что его ухо оторвалось, а сам он получил сотрясение мозга и потерял сознание.

На видео, снятом очевидцами, видно, как подросток лежит в воде лицом вниз, а другой юноша прыгает ему на помощь. Парамедики, прибывшие на вызов, достали Блейка из бассейна без сознания.

Пострадавший обвинил в произошедшем Спенсеров и требует от них компенсации за прошлые и будущие медицинские расходы, судебные издержки и прочие убытки. Представители семьи Спенсер от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк мужчина поспорил со старшей сестрой о правильной настройке кондиционера, подстерег ее с арбалетом в руках и выстрелил в нее. Стрела задела ей лицо и ухо.