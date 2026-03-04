Реклама

Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Security Service of Ukraine / Wikimedia

Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Утверждается, что 3 марта судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты. Они были выпущены с побережья Ливии.

Как уточнили в ведомстве, благодаря действиям мальтийских и российских спасательных служб были спасены все члены экипажа — 30 российских граждан.

«Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права. Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», — говорится в сообщении.

