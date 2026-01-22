Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 22 января 2026

Зеленский призвал Европу забирать и продавать российскую нефть

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Европейские страны должны забирать российскую нефть с танкеров и продавать ее самостоятельно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на YouTube.

Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп может останавливать суда, якобы относящиеся к «российскому теневому флоту», а европейцы — нет.

«Почему Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа — нет? Российская нефть перевозится вдоль европейских побережий, эта нефть финансирует войну против Украины, эта нефть помогает дестабилизировать Европу. Поэтому российскую нефть необходимо останавливать, конфисковывать и продавать», — сказал политик.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Судно было задержано в Северной Атлантике. Как сообщил 20 января глава МИД России Сергей Лавров, Вашингтон пока не освободил граждан РФ из состава экипажа корабля.

