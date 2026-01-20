Лавров раскрыл судьбу российского экипажа танкера Marinera

Лавров заявил, что США пока не освободили двух граждан РФ из экипажа Marinera

Вашингтон пока не освободил граждан России из состава экипажа танкера Marinera. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Сразу же как узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан. Их там — двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили по сути дела в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», — сказал дипломат.

При этом Лавров выразил надежду, что американская сторона выполнит свое обещание в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение российской стороны президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera.

7 января европейское командование Вооруженных сил (ВС) США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике.