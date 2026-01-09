Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

Президент США Дональд Трамп освободил двух членов экипажа танкера Marinera, которые являются гражданами России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике», — указано в комментарии ведомства.

Россия приветствует данное решение руководства США и выражает ему признательность, подчеркнуто также в сообщении. В ближайшее время освобожденные россияне смогут вернуться на родину, добавила Мария Захарова.

Ранее стало известно, что из 28 членов экипажа танкера Marinera лишь двое являлись российскими гражданами. На судне также находились 20 украинцев и 6 граждан Грузии.

Американские военные захватили танкер Marinera, которое шло под российским флагом, 7 января. Власти России заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом РФ.

