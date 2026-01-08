Реклама

12:34, 8 января 2026Мир

Раскрыт состав экипажа захваченного США танкера Marinera

Большую часть экипажа захваченного США танкера Marinera составили украинцы
Вячеслав Агапов

Фото: U.S. Department of Defense / AP

Большую часть экипажа захваченного США танкера Marinera составляли украинцы. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik.

По данным издания, на судне находились 28 человек. Из них 20 являются гражданами Украины, еще 6 (в том числе капитан) — гражданами Грузии. Лишь двое из экипажа являются россиянами.

Танкер с нефтью фрахтовал частный трейдер. Судно следовало под флагом Гайаны. Береговая охрана США потребовала, чтобы судно двигалось в американский порт, так как Вашингтон не получил подтверждения от властей Гайаны о том, что страна предоставила танкеру свой флаг.

Судно отказалось подчиняться требованиям американских властей, сменило курс и ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан. По пути капитан сменил название танкера и получил от капитана порта Сочи временную российскую регистрацию.

Американские военные захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом, 7 января. Российские власти заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту находятся россияне.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером» и заявил, что таким образом танкер пытался обойти американские санкции.

